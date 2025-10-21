CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Tedesco için kritik haftalar! O maçların ardından geleceğine karar verilecek

Fenerbahçe'de Tedesco için kritik haftalar! O maçların ardından geleceğine karar verilecek

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü zorlanarak yenmesinin ardından, sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun sıradkai 4 maçta alacağı sonuçların kaderini belirleyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe'de Tedesco için kritik haftalar! O maçların ardından geleceğine karar verilecek

Evinde lig sonuncusu Karagümrük'ü zor da olsa 2-1 yenen Fenerbahçe biraz olsun nefes aldı. Ancak sergilenen futbol zorlu fikstür öncesinde büyük bir endişe yaratıyor.

KIRMIZI ALARM

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek olan Kanarya ardından üst üste deplasmanda Gaziantep, Beşiktaş ve Victoria Plzen ile karşılaşacak. Karagümrük önünde bir kez daha ortaya çıkan sorunlar kırmızı alarm niteliği taşıyor.

9 VE 8'DE SORUN VAR!

Fenerbahçe'de futbolcu profilleri, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarla tercih ettiği oyunla henüz uyum sağlayabilmiş değil. Özellikle 9 numara ve 8 numara pozisyonlarında ciddi sıkıntı yaşanıyor. Takımın savunma organizasyonunda problemler devam ederken, fiziki olarak da istenen çizgi bir hayli uzakta gözüküyor.

DEĞİŞİM OLABİLİR!

Ayrıca futbolcuların her yenen golden sonra panik yapması ve Fenerbahçe'nin oyun disiplininden uzaklaşması dikkatleri çekiyor. Kulislerde konuşulanlara göre yönetim tamamen gelecek skorlara göre aksiyon alacak. Takvim'in haberine göre üst üste oynanacak 4 kritik maç sonrası eğer tablo olumsuz olursa, milli arada teknik adam değişikliği yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

