Fenerbahçe’de Talisca krizi! "Türkiye'de mutlu değil"

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.
"TALISCA TÜRKİYE'DE MUTLU DEĞİL"
ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin haberine göre, Anderson Talisca Türkiye'de mutlu değil ve ülkesine geri dönmek istiyor. Haberde, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istemediği ve bu konuda yönetime haber verdiği belirtildi.
MOURINHO'NUN GİDİŞİ MORALİNİ BOZDU
Ayrıca, Talisca'nın Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasından memnun olmadığı da vurgulandı. Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrasında yıldız futbolcunun motivasyonunun düştüğü ve takımda kendini yeterince mutlu hissetmediği iddia edildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, Talisca'nın hayalinin bir gün Corinthians forması giymek olduğu ifade edildi. Bununla birlikte Bahia'nın da yıldız futbolcuyu transfer etmek için devrede olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Anderson Talisca, toplam 778 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.