Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Leon Goretzka gelişmesi! Bayern Münih kararını verdi

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Leon Goretzka gelişmesi! Bayern Münih kararını verdi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer hedeflerinden Leon Goretzka ile ilgili sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte Bayern Münih'in Alman orta saha oyuncusu ile ilgili aldığı karar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 14:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Leon Goretzka gelişmesi! Bayern Münih kararını verdi

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka'ydı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Leon Goretzka gelişmesi! Bayern Münih kararını verdi

Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bild muhabiri Christian Falk, Alman ekibiyle sözleşmesi 1 Temmuz 2026'da sona erecek olan Goretzka ile ilgili alınan kararı açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Leon Goretzka gelişmesi! Bayern Münih kararını verdi

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Bayern Münih, 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıl daha sözleşme uzatmak için harekete geçse de taraflar arasında çözülmeyi bekleyen büyük bir problem kaldı: Goretzka'nın maaşı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Leon Goretzka gelişmesi! Bayern Münih kararını verdi

Sezon başına 17 milyon euro kazanan Alman futbolcunun maaşında fedakarlıkta bulunması istendi. Goretzka'nın ise Bundesliga devine henüz bir yanıt vermediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Leon Goretzka gelişmesi! Bayern Münih kararını verdi

Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa Goretzka, geride bıraktığımız yaz döneminde Bayern Münih ile sözleşme uzatmayan ve Galatasaray'a bedelsiz transferi gerçekleşen Leroy Sane gibi Süper Lig'in yolunu tutabilir.

