CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yaz transfer döneminde anlaşma aşamasına gelinen Dani Ceballos için Fenerbahçe yeniden devreye girdi. Real Madrid’de forma şansı bulamayan İspanyol yıldız, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

Orta sahasını güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin listesindeki isimler bir bir ortaya çıkıyor. Milinkovic-Savic ve Quinten Timber'dan sonra sarı-lacivertliler, Dani Ceballos'u da yeniden gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

Yaz transfer döneminin son günlerinde İspanyol yıldız için harekete geçen sarı-lacivertliler, mali durumdan dolayı transferi sonuçlandıramamıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu kez ocak ayında 29 yaşındaki İspanyol orta sahayı kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Real Madrid'de rotasyonda kalan Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda da bu nedenle yer alamıyor. 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunmak isteyen tecrübeli orta sahanın düzenli oynayacağı bir takıma giderek, teknik direktör Luis de la Fuente'ye kendini göstermeyi umuyor. Bu nedenle de ayrılmaya sıcak bakıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli idareciler önümüzdeki günlerde İspanya'ya çıkarma yapıp hem Real'le hem de oyuncuyla görüşme yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

2017'DE GELDİ
Dani Ceballos, 2017 yaz transfer döneminde Real Betis'ten 16.5 milyon euroya transfer edildi. İspanyol oyuncu, 2019'da ise iki sezonluğuna Arsenal'e kiralandı ve 2021'de Real'e geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

KUPA KOLEKSİYONCUSU
Ceballos, Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra; 2 La Liga, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 FIFA İntercontinental Cup Kupası'nı kazandı. Arsenal ile de 1 İngiltere Lig Kupası 1 de İngiltere Süper Kupası'nı kaldırdı.

G.Saray'a gençlik aşısı! Buruk yeşil ışık yaktı
Idefix - REKLAM
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Ederson kararı! Karagümrük maçında oynayacak mı?
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
G.Saray'dan 40 milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 23:16