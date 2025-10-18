TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

Orta sahasını güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin listesindeki isimler bir bir ortaya çıkıyor. Milinkovic-Savic ve Quinten Timber'dan sonra sarı-lacivertliler, Dani Ceballos'u da yeniden gündemine aldı.
Yaz transfer döneminin son günlerinde İspanyol yıldız için harekete geçen sarı-lacivertliler, mali durumdan dolayı transferi sonuçlandıramamıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu kez ocak ayında 29 yaşındaki İspanyol orta sahayı kadrosuna katmayı planlıyor.
DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR Real Madrid'de rotasyonda kalan Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda da bu nedenle yer alamıyor. 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunmak isteyen tecrübeli orta sahanın düzenli oynayacağı bir takıma giderek, teknik direktör Luis de la Fuente'ye kendini göstermeyi umuyor. Bu nedenle de ayrılmaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli idareciler önümüzdeki günlerde İspanya'ya çıkarma yapıp hem Real'le hem de oyuncuyla görüşme yapacak.
2017'DE GELDİ Dani Ceballos, 2017 yaz transfer döneminde Real Betis'ten 16.5 milyon euroya transfer edildi. İspanyol oyuncu, 2019'da ise iki sezonluğuna Arsenal'e kiralandı ve 2021'de Real'e geri döndü.
KUPA KOLEKSİYONCUSU Ceballos, Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra; 2 La Liga, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 FIFA İntercontinental Cup Kupası'nı kazandı. Arsenal ile de 1 İngiltere Lig Kupası 1 de İngiltere Süper Kupası'nı kaldırdı.