TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ceballos hamlesi! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

Orta sahasını güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin listesindeki isimler bir bir ortaya çıkıyor. Milinkovic-Savic ve Quinten Timber'dan sonra sarı-lacivertliler, Dani Ceballos'u da yeniden gündemine aldı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde İspanyol yıldız için harekete geçen sarı-lacivertliler, mali durumdan dolayı transferi sonuçlandıramamıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu kez ocak ayında 29 yaşındaki İspanyol orta sahayı kadrosuna katmayı planlıyor.