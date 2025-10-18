Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler
Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemine odaklandı. Nokta atışı hamleler ile şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı lacivertlilerin listesinde ise dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı. Mevcut kadroya yapacakları nokta atışı transferler ile sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısında şampiyonluk fırsatı yakalamak istiyor. Bu doğrultuda Kadıköy ekibinin listesinde dünyaca ünlü yıldız futbolcular ve tanıdık isimler bulunuyor.
SAVUNMADA TANIDIK HEDEFLER
Savunma hattında öncelikli hedef olarak milli futbolcumuz Merih Demiral dikkat çekiyor. Al-Ahli, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yetenekli stoper ile sözleşme yenilemek istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında olası bir transferi düşünebileceği vurgulanıyor.
Merih'in alternatifi ise 2021/22 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten ve bu sezon Bayern Münih'te yedek kulübesine çekilen Kim Min-jae...
Tedesco ile sorun yaşadığı iddia edilen Fred'in yerine getirilmek üzere 4 isim ön plana çıkıyor.
Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi olan Goretzka ile temasa geçtiği ancak Bayern Münih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuyu rotasyonda oluşabilecek aksamalar nedeniyle devre arasında transfer etmek istemediği belirtiliyor.
Listedeki bir diğer dikkat çeken isim olan ve Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic'in Avrupa'ya dönmek istediği ve Serie A ekiplerinin de da radarında olduğu aktarılıyor.
Aynı zamanda Galatasaray'ın da takip ettiği olan 24 yaşındaki Quinten Timber'ın ise Feyenoord'dan aldığı yeni sözleşme teklifini reddettiği ve sarı lacivertlilerin taraflar ile temasa geçtiği iddia ediliyor.
Listede bir diğer alternatif olarak ise Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan Dani Ceballos yer alıyor. Ayrıca Luka Sucic, Rodrigo Zalazar, Nicolas Raskin gibi oyuncular da Fenerbahçe ile anılıyor.
HÜCUM HATTI ALARM VERİYOR
Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin form düşüklüğü sebebiyle hücumda aksayan sarı lacivertli takımın gündemine aldığı öncelikli isimler Memphis Depay ve menajerler aracılığıyla önerilen Elye Wahi.
