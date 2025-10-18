CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemine odaklandı. Nokta atışı hamleler ile şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı lacivertlilerin listesinde ise dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 10:10
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı. Mevcut kadroya yapacakları nokta atışı transferler ile sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısında şampiyonluk fırsatı yakalamak istiyor. Bu doğrultuda Kadıköy ekibinin listesinde dünyaca ünlü yıldız futbolcular ve tanıdık isimler bulunuyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

SAVUNMADA TANIDIK HEDEFLER

Savunma hattında öncelikli hedef olarak milli futbolcumuz Merih Demiral dikkat çekiyor. Al-Ahli, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yetenekli stoper ile sözleşme yenilemek istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında olası bir transferi düşünebileceği vurgulanıyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Merih'in alternatifi ise 2021/22 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten ve bu sezon Bayern Münih'te yedek kulübesine çekilen Kim Min-jae...

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

ORTA SAHADA LİSTE KABARIK

Tedesco ile sorun yaşadığı iddia edilen Fred'in yerine getirilmek üzere 4 isim ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi olan Goretzka ile temasa geçtiği ancak Bayern Münih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuyu rotasyonda oluşabilecek aksamalar nedeniyle devre arasında transfer etmek istemediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Listedeki bir diğer dikkat çeken isim olan ve Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic'in Avrupa'ya dönmek istediği ve Serie A ekiplerinin de da radarında olduğu aktarılıyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Aynı zamanda Galatasaray'ın da takip ettiği olan 24 yaşındaki Quinten Timber'ın ise Feyenoord'dan aldığı yeni sözleşme teklifini reddettiği ve sarı lacivertlilerin taraflar ile temasa geçtiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Listede bir diğer alternatif olarak ise Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan Dani Ceballos yer alıyor. Ayrıca Luka Sucic, Rodrigo Zalazar, Nicolas Raskin gibi oyuncular da Fenerbahçe ile anılıyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

HÜCUM HATTI ALARM VERİYOR

Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin form düşüklüğü sebebiyle hücumda aksayan sarı lacivertli takımın gündemine aldığı öncelikli isimler Memphis Depay ve menajerler aracılığıyla önerilen Elye Wahi.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Depay'ın kulübü Corinthians ile arasında problem olduğu ve bu sebepten dolayı takımdan ayrılmayı düşündüğü aktarılırken Süper Lig, yıldız oyuncunun öncelikli hedefleri arasında yer almıyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Öte yandan teknik direktör Domenico Tedesco'nun Elye Wahi'nin transferine onay verdiği iddia ediliyor.

