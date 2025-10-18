Fenerbahçe'den transfer harekatı! Ocak ayında kabuk değiştirecekler

Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi olan Goretzka ile temasa geçtiği ancak Bayern Münih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuyu rotasyonda oluşabilecek aksamalar nedeniyle devre arasında transfer etmek istemediği belirtiliyor.

Listedeki bir diğer dikkat çeken isim olan ve Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic'in Avrupa'ya dönmek istediği ve Serie A ekiplerinin de da radarında olduğu aktarılıyor.