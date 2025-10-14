CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Benzema sürprizi! Transferde Jhon Duran detayı

Fenerbahçe'den Benzema sürprizi! Transferde Jhon Duran detayı

Fenerbahçe, gol yollarında problem yaşamasının ardından ara transferde hücuma hamle yapma kararı aldı. Kısa vadeli bir çözüm arayan sarı-lacivertlilerin menajerler aracılığıyla Karim Benzema için nabız yoklama kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Fenerbahçe'den Benzema bombası! Transferde Jhon Duran detayı

Sezona istediği gibi başlayamayan ve hücumsal anlamda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de devre arasında kadroda değişim yaşanacak gibi duruyor. Teknik direktör Tedesco'yla bir görüşme yapan Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcıdan eksikler konusunda bilgi aldı. Tedesco'nun toplantıda 'bitirici bir golcü gerekli' demesinin ardından yönetimiyle görüşen başkan Saran, alternatif isimleri masaya yatırdı. O isimlerin ilk sırasında yer alan yıldızın ise Karim Benzema olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den Benzema bombası! Transferde Jhon Duran detayı

ALTERNATİFLERE BAKILACAK

Tedesco'nun bitirici golcü istemesinin ana nedenlerinden biri En-Nesyri'nin ligdeki ilk 8 haftada girdiği 22 pozisyonun sadece 4'ünü değerlendirebilmesi. Ayrıca Jhon Duran'ın sakatlığının olması ve Cenk Tosun'un da kadro dışı kalması, Tedesco'nun golcü istemesinin diğer sebebi. Al İttihad ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Benzema için menajerler aracılığıyla nabız yoklanacak. Eğer olumlu yanıt alınırsa transfer süreci ilerletilecek. Aksi durumda ise; listedeki diğer isimler için görüşmeler yapılacak.

Fenerbahçe'den Benzema bombası! Transferde Jhon Duran detayı

MAAŞI OLDUKÇA YÜKSEK

2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılan ve Suudi ekibi Al-İttihad'le anlaşan Karim Benzema, yıllık 50 milyon euroya imza atmıştı. 2.5 yıldır Arabistan'da boy gösteren Fransız yıldızın, kariyerinin son dönemini Avrupa'da geçirmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'den Benzema bombası! Transferde Jhon Duran detayı

TAM BİR KUPA CANAVARI

Kariyerinin büyük bölümünü Real Madrid'de geçiren Karim Benzema'nın tam tamına 36 kupası bulunuyor. Fransız golcü, 2022'de de Ballon d'Or'u kazandı.

Fenerbahçe'den Benzema bombası! Transferde Jhon Duran detayı

DURAN'LA DA YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe, Karim Benzema için önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak. Transfer süreci ilerlemesi halinde; beklentilerin altında kalan ve geldiği günden bu yana sakatlıkla boğuşan Jhon Duran'la yollar ayrılabilir.

