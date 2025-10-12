CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi!

Adı daha önce de Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Norveçli yıldızdan gelen son haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sörloht müjdesi!

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak son 5 sezonun en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Yeni Başkan Sadettin Saran yönetimi, arkasında durduğu teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sörloht müjdesi!

İtalyan çalıştırıcının, öncelikle kendi kafasındaki oyun yapısına uyacak bir forvet istediği öğrenildi. Bu doğrultuda dört koldan arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, pas bağlantısı kuvvetli, sırtı dönük oynayabilen ve taraftarı heyecanlandıracak profildeki santrfor konusunda tanıdık bir ismi listenin başına koydu: Alexander Sörloth...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sörloht müjdesi!

ATLETICO MADRİD'DE MUTSUZ

Atletico'da Alvarez'in yüksek formu nedeniyle yedek kalan ve sadece 329 dakika süre bulan Sörloth, tam da Tedesco'nun aradığı profilde bir santrfor olarak öne çıktı. Kanarya'nın ligimizi yakından tanıdığı için Norveçli yıldızı çok istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sörloht müjdesi!

Trabzonspor'la 2019-20'de 24 golle gol krallığı yaşayan 29 yaşındaki Viking'in devre arası başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim En- Nesyri, Duran ve Cenk'ten katkı alamadığından daha yüksek profilli bir golcü olarak Sörloth'ta tüm şartlarını zorluyor. Kontratı 2028'de bitecek Norveçli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

