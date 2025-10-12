TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak son 5 sezonun en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Yeni Başkan Sadettin Saran yönetimi, arkasında durduğu teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda harekete geçti.