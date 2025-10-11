Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığını tamamen atlattı. Deneyimli orta saha oyuncusunun milli aradan sonra tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'ye kaptan Mert Hakan Yandaş'tan sevindirici bir haber geldi. TRT Spor'un aktardığı habere göre yaklaşık altı aydır formasından uzak kalan tecrübeli futbolcu, sakatlığını tamamen atlatarak takımla çalışmalara başladı.
Mert Hakan, bacağında yaşadığı enfeksiyon nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Yaklaşık bir ay önce bireysel antrenmanlara başlayan 31 yaşındaki futbolcu, bu süreci başarıyla tamamladı ve yeniden takım arkadaşlarıyla idmanlara katıldı.
Sarı-lacivertlilerin kaptanı, son olarak geçtiğimiz sezon 28 Mart'ta Bodrum FK'ye karşı forma giymişti. Teknik heyet, milli aranın ardından Mert Hakan'ın tamamen hazır hale gelmesini ve ikinci yarıda kadroda önemli bir rol üstlenmesini bekliyor.
2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla 149 maça çıktı. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 11 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.