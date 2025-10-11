Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe'ye kaptan Mert Hakan Yandaş'tan sevindirici bir haber geldi. TRT Spor'un aktardığı habere göre yaklaşık altı aydır formasından uzak kalan tecrübeli futbolcu, sakatlığını tamamen atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Mert Hakan, bacağında yaşadığı enfeksiyon nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Yaklaşık bir ay önce bireysel antrenmanlara başlayan 31 yaşındaki futbolcu, bu süreci başarıyla tamamladı ve yeniden takım arkadaşlarıyla idmanlara katıldı.