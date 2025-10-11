CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığını tamamen atlattı. Deneyimli orta saha oyuncusunun milli aradan sonra tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 16:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

Fenerbahçe'ye kaptan Mert Hakan Yandaş'tan sevindirici bir haber geldi. TRT Spor'un aktardığı habere göre yaklaşık altı aydır formasından uzak kalan tecrübeli futbolcu, sakatlığını tamamen atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

Mert Hakan, bacağında yaşadığı enfeksiyon nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Yaklaşık bir ay önce bireysel antrenmanlara başlayan 31 yaşındaki futbolcu, bu süreci başarıyla tamamladı ve yeniden takım arkadaşlarıyla idmanlara katıldı.

Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

Sarı-lacivertlilerin kaptanı, son olarak geçtiğimiz sezon 28 Mart'ta Bodrum FK'ye karşı forma giymişti. Teknik heyet, milli aranın ardından Mert Hakan'ın tamamen hazır hale gelmesini ve ikinci yarıda kadroda önemli bir rol üstlenmesini bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Milli aradan sonra…

2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla 149 maça çıktı. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 11 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti!
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
Fenerbahçe'de tam 6 yıldız futbolcu topun ağzında! Ocak ayında yaprak dökümü başlıyor...
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez final turunda! Zeynep Sönmez final turunda! 16:11
Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için... Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için... 16:09
Can Öncü Portekiz'de 3. oldu! Can Öncü Portekiz'de 3. oldu! 16:05
Trabzonspor evinde kaybetti! Trabzonspor evinde kaybetti! 16:03
G.Saray'dan 120. yıl kutlaması! G.Saray'dan 120. yıl kutlaması! 15:58
Ümit Milliler'de Macaristan hazırlığı! Ümit Milliler'de Macaristan hazırlığı! 15:55
Daha Eski
TV8 canlı izleme linki (BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI) CANLI YAYIN BİLGİSİ! TV8 canlı izleme linki (BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI) CANLI YAYIN BİLGİSİ! 15:48
G.Saray'da Başakşehir mesaisi G.Saray'da Başakşehir mesaisi 15:42
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 15:27
Collina: Türk takımları benimle... Collina: Türk takımları benimle... 14:55
Fırtına'nın Rizespor çalışmaları sürüyor! Fırtına'nın Rizespor çalışmaları sürüyor! 14:49
Kartal'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor! Kartal'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor! 14:43