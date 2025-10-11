Ederson Stuttgart'ta

Samsunspor maçı öncesinde sakatlanan ve MR'ı çekilen kaleci Ederson'un 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Brezilyalı eldivenin milli ara sonrasındaki Fatih Karagümrük maçında değil, 23 Ekim'deki Stuttgart mücadelesinde formasına kavuşacağı öğrenildi.
Samsunspormaçı öncesinde sakatlanan ve MR'ı çekilen kaleci Ederson'un 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Brezilyalı eldivenin milli ara sonrasındaki Fatih Karagümrük maçında değil, 23 Ekim'deki Stuttgart mücadelesinde formasına kavuşacağı öğrenildi. Sambacının Avrupa maçına kadar tamamen hazır olması bekleniyor. Ederson'un yerine ise sakatlığını atlatan İrfan forma giyecek.