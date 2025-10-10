Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar yoğunlaştı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçecek.