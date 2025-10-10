CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Bayern Münih’te geri planda kalan Kim Min Jae için devreye girmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki stoperin ara transfer döneminde kiralanması amaçlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar yoğunlaştı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçecek.

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

Bu doğrultuda savunmaya takviye planlayan sarı-lacivertlilerde Güney Koreli stoper Kim Min Jae gündeme geldi. Bu sezon Alman devi Bayern Münih'te daha az süre bulan ve geri planda kalan 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçilmesi düşünülüyor.

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

SKRINIAR'IN YANINA GEÇECEK

Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Kim Min Jae için Fenerbahçe'nin kiralama formülünü devreye alabileceği aktarıldı. Deneyimli defansın, savunmanın merkezinde Milan Skriniar ile yan yana oynaması planlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

Sol stoperde oynayabilen Kim Min Jae'nin de 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakacağı dile getirildi. Kim'in Fenerbahçe'yi çok sevdiği ve sürekli maçları takip ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

SKRINIAR FORMÜLÜ

Alman kulübü Bayern Münih ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kim Min Jae için kiralama formülü devreye girecek. Tıpkı geçen sezon Milan Skriniar transferinde olduğu gibi Güney Koreli stoperde de aynı yöntem uygulanacak. Fenerbahçe, Skriniar'ı da geçen sezon devre arasında PSG'den kiralamış, sezon sonunda da bonservisini almıştı.

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKTI

Kim Min Jae, 2021-2022 sezonunda forma giydiği Fenerbahçe'de önemli izler bıraktı. 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan deneyimli stoper, 1 de gol attı. 2022-23 sezonu başında 20 milyon euroya İtalya'nın Napoli takımına giden Güney Koreli yıldız, taraftarların gönlünde taht kurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası! Transferde Skriniar formülü

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih'te bu sezon geri planda kalan Kim Min Jae, sadece 6 maça çıktı. Bundesliga'da 2 maçta 1 asist yapan Kim, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada boy gösterdi. Diğer maçlarını da Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda oynayan 29 yaşındaki stoper, 326 dakika süre buldu. Bayern'de bu sezon stoper ikilisinde Upamecano ve Tah ikilisi daha çok şans buldu.

G.Saray'ın orta sahası Süper Lig'den!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı
Duran'dan dikkat çeken paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Daha Eski
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47
Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı 00:47