Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza’dan çarpıcı itiraf: Pep Guardiola beni Barcelona’ya istiyordu!

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İspanyol golcü Daniel Güiza, 45 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya devam ediyor. Rayo Sanluqueño formasıyla sahalarda yer alan Güiza, İspanya'da katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONU REAL MADRID'DEN KOVARDIM"

Güiza, Real Madrid'le ilgili konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı: "Şu anki Real Madrid'den birini değiştirirdim ama bunu söylemek hoş olmaz. Onu Real Madrid'den kovardım. Beni rahatsız eden, bütün maç boyunca şikayet etmesi. Çocuk, bu futbol! Burada temas var, şükret ki VAR var. Eğer Pablo Alfaro sana Sevilla'da dokunursa ve VAR olmasa, o zaman çok konuşurdun."

"RODRYGO EN İYİSİ"

İspanyol futbolcu, Real Madrid'in yıldızlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu: "Vinicius bir kazanan ve Real Madrid'e çok maç kazandırdı ama ben Rodrygo'nun fanıyım. Rodrygo'nun as oyuncu olmamasını hâlâ anlamadım. O, Real Madrid'in sahip olduğu en iyi futbolcu. Mbappé de geleceğin en büyük efsanelerinden biri olacak."

"GUARDIOLA BENİ BARCELONA'YA İSTİYORDU"

Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen Güiza, Pep Guardiola'nın kendisini Barcelona'ya istediğini şu sözlerle açıkladı: "Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ancak kadrodaki bir oyuncu, magazin sayfalarında çok sık yer aldığım için bu transferi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim."

Güiza, 2008 yılında Real Mallorca formasıyla La Liga'da gol kralı olduktan sonra 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma altında 98 maça çıkan İspanyol forvet, 35 gol kaydetmişti.