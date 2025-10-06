CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko 105-83 Aliağa Petkim Spor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2’nci hafta karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor’u 105-83 yendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 21:42
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu sarı-lacivertliler 31-27 önde kapattı. İkinci periyotta farkı 19 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, devreye 60-41 önde girdi. Üçüncü periyodu baskın oyunuyla 82-66'yla geçen Fenerbahçe, parkeden de 105-83 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 25 sayı üreten Talen Horton-Tucker oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini, Aliağa Petkim Spor ise ilk yenilgisini aldı.

