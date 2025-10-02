CANLI SKOR ANA SAYFA
Kerem Aktürkoğlu'dan dikkat çeken İsmail Yüksek açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Kerem'in sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 22:34
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM'İN AÇIKLAMASI:

Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık.

İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim.

