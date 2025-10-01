CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. hafta maçında Nice'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Fransız ekibini devirerek ilk puanlarını almayı hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Nice maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 10:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, perşembe günü saat 19.45'te evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olurken, Nice ise sahasında Roma'ya kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlarken, Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

AVRUPA KUPALARINDA 292. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

KUPA 2'DE 150. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 150. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 149 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 209 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 190 gol gördü.

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

FRANSA TAKIMLARI İLE 23. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

LIGUE 1'DE 12. SIRADA

Nice, Fransa Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Franck Haise'in öğrencileri 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakip filelere 7 gol gönderen Nice, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

SRDJAN JOVANOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İngiliz Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes eşlik edecek.

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

TALISCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak. Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncunun, mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı muhtemel 11'i...

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i

FENERBAHÇE: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

G.Saray kasasını doldurdu!
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye dönüyor
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
"Tüm dünya kimin büyük olduğunu gördü"
İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! 10:18
Napoli-Sporting CP maçı detayları! Napoli-Sporting CP maçı detayları! 10:12
İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" 10:07
Karabağ-Kopenhag maçı detayları! Karabağ-Kopenhag maçı detayları! 09:48
Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! 09:47
EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı 09:34
Daha Eski
Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:29
Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" 09:19
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu 09:14
Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı detayları! Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı detayları! 09:14
Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... 09:04
Bugünkü maçlar 1 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 1 Ekim Çarşamba 2025 08:37