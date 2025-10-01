CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Suudi Arabistan dışında...

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı, En-Nesyri'nin formsuzluğu sonrası hücum hattı alarm verdi. Sarı lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran'ın Devin Özek'le bir görüşme gerçekleştirerek Suudi Arabistan dışında bir ligden devre arasında bir forvet transferi istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte transfer çalışmalarında da hız kazanan bir dönem başladı.

Takvim'in haberine göre Yeni yönetim, özellikle forvet hattında yaşanan sakatlık problemleri sonrası devre arasında takviyeye gitme kararı aldı.

Başkan Saran'ın, Futbol Direktörü Devin Özek ile yaptığı kapsamlı toplantıda transfer stratejisi masaya yatırıldı. Görüşmelerde, Saran'ın Suudi Arabistan'da forma giyen futbolculara sıcak bakmadığını açıkça ifade ettiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Özek'in, Suudi Arabistan dışındaki liglerden potansiyel forvet adaylarını içeren geniş bir liste hazırlayacağı belirtiliyor. Golcü arayışının temel sebeplerinin başında ise takımın iki önemli ismi Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin formsuzluğu geliyor.

Yeni teknik heyetin de onay vereceği bir golcünün kısa süre içerisinde belirlenmesi ve transfer sürecinin hızla başlatılması bekleniyor.

Bu süreçte, fizik gücü yüksek, bitiriciliği net ve uyum süreci kısa olacak bir oyuncu profili öne çıkıyor. Taraftarlar, Fener'in devre arası transfer döneminde nasıl bir hamle yapacağını merakla bekliyor.

