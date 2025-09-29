Tedesco’dan kenetlenme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kadıköy'de kazanılan 2-0'lık Antalyaspor galibiyeti sonrası futbolcularını orta sahada topladı. Sarı-lacivertli takımda herkes kenetlenerek orta sahaya geldi. Tedesco, elde edilen 3 puan için öğrencilerini tek tek kutladı. Daha sonra taraftarları işaret eden İtalyan çalıştırıcı, galibiyet, taraftarlarıyla kutlamalarını istedi. 40 yaşındaki teknik adam daha sonra bütün oyuncularıyla tek tek konuşarak maçı kazanmanın sevincini paylaştı. Tedesco hemen ardından tribünlere giderek taraftarları alkışladı ve teşekkür etti. Sarılacivertli teknik adam, teknik heyetiyle de bir araya geldi.