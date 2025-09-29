CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe kendine geldi

Fenerbahçe kendine geldi

Alanyaspor ve Kasımpaşa’yla berabere kalan Fenerbahçe, dün konuk ettiği Antalyaspor’u Talisca ve Szymanski’nin golleriyle yendi. Kanarya, bu galibiyetle zirvede farkın açılmasını önledi

Fenerbahçe kendine geldi

Süper Lig'deki Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından beraberlikle ayrılan, Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e mağlup olan Fenerbahçe, dün evinde Antalyaspor'u konuk etti. Üç maçta alınan skorlar nedeniyle sahaya büyük baskı altında çıkan sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısında istediği oyunu bir türlü sergileyemedi. Hücumda etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, kalesinde de iki net pozisyon verdi.

İKİNCİ YARI AÇILDI

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 62'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, bu kez penaltıda hata yapmadı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Bu gol Fenerbahçeli futbolcuların üzerindeki toprağı da attı. 90+2'de Szymanski sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0. Sarılacivertliler, böylece yeni başkanları Sadettin Saran'a üçüncü maçta 'Hoş geldin' hediyesi verdi.

TEKNİK KARAR

Son üç karşılaşmada 91 dakika süre alan Bartuğ Elmaz, Antalyaspor mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Teknik heyetin kararı sonrasında listeye dahil edilmeyen Bartuğ, büyük şaşkınlık yaşadı.

EDSON YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kaldı. Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha için sağlık heyetinden 'oynayabilir' rapor gelmeyince maç kadrosuna alınmadı.

TEDESCO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Dinamo Zagreb müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedek soyundurdu. Bu iki oyuncunun yerine ise Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile İsmail Yüksek, ilk 11'de yer aldı.

ASENSİO 8 BAŞLADI

Fenerbahçe'nin flaş transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb müsabakasında olduğu gibi Antalyaspor maçına da orta alanda başladı. Kariyeri boyunca hücum aksiyonlarıyla ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, dün yine 8 numarada görev yaptı.

MONTELLA TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u Chobani Stadı'nda konuk ettiği mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Montella'nın yanında Daniele Russo ve Hakan Balta da yer aldı.

GÜLLÜ UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı. Karşılaşmadan önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.

5 EKSİKLE ÇIKTI

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına beş oyuncusundan yoksun çıktı. Jhon Duran sakatlığı, Edson Alvarez ile Mert Hakan Yandaş ise hazır olmadıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz da yoktu.

