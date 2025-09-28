CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek: Başkanımız bize moral verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek: Başkanımız bize moral verdi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek maç sonu Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:27
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek: Başkanımız bize moral verdi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek maç sonu açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek: "Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim.

"BAŞKANIMIZ BİZE BORAL VERDİ"

Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülümüz yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam." dedi.

