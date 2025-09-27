Neredesin Kerem

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Benfica ile çıktığı ilk üç maçtaki performansının gerisinde kaldı. Aynı süreçte Benfica’da 2 gol atip 2 asist yapan Kerem, Fenerbahçe’de 1 asist yapabildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar kendisinden bekleneni veremedi. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla bonservis ödediği oyuncu olan Kerem, Süper Lig'de ve Avrupa'da şu ana kadar 3 maça çıktı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece 1 defa asist yapabildi.

BENFİCA'DA 2 GOL VE 2 ASİST

Geçen sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle çıktığı ilk 3 karşılaşmada ise 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. İlk haftalar itibarıyla Benfica'daki performansının çok çok gerisinde olan milli oyuncunun, takıma alışma sürecini daha atlatamadığı vurgulandı. Kerem Aktürkoğlu'nun teknik direktör Domenico Tedesco'yla da bir görüşme yaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA
