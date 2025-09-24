Hırvatlardan Fenerbahçe maçı öncesi flaş tespit: Truva atı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi serüvenine Dinamo Zagreb deplasmanında başlayacak. İki takım arasında Zagreb'de oynanan son mücadeleyi Dinamo Zagreb 4-1 kazanmıştı ve ardından Philip Cocu eleştirilerin odağı olmuştu.
Sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Domenico Tedesco ve öğrencileri Avrupa'ya 3 puanla başlamak istiyor. Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, Hırvat basınından flaş bir haber ortaya atıldı.
Jutarnji'nin haberinde Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde sözleşmesini feshederek ayrılan Miha Zajc, Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu. Sloven oyuncu takımının en önemli oyuncularından biri olarak tanımlandı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hırvat basını Fenerbahçe'de 6 sene geçiren oyuncu için "Truva atı" benzetmesi yaptı. Jutarnji'nin haberinde; "Miha Zajc'ın öncesinde Fenerbahçe'de oynaması Dinamo Zagreb için önemli avantaj. Fenerbahçe'yi içeriden bilen birinin olması, bir bakıma truva atı olabilir." denildi.
Maç öncesinde Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic'in Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu Dominik Livakovic ve eski kaleci antrentörü Sandro Zufic'ten bilgi ve yardım aldık açıklamaları gündem olmuştu.
Miha Zajc 2018/19 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli kulüpte çıktığı toplam 123 maçta 20 gol ve 7 asiste imza atmıştı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.