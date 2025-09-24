Güzel günler gelecek

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti ve takımla bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Saran, şunları söyledi: "Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı, Fenerbahçe için çok iyi şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız. 22 sene sonra tekrar Samandıra'dayım! Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz, göreceğiz. İnşallah hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız. Ancak birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Gece gündüz tek işimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."

İKİ ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR

Sadettin Saran: "Çarşamba günü (bugün) iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına gideceğim inşallah. İki maçta da galibiyetle karşılaşacağız, inşallah."

KUPAYI BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ

Saran, şampiyonluğun gelmesi halinde; törene Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı da çağıracağını söyledi: "Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Bunu tüm samimiyetimle söyledim. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile beraber kupayı kaldırırız."

HİÇBİR OYUNCUYU YEDİRMEM

Saran, İrfan Can Eğribayat'ın Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla ilgili şöyle konuştu: "İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım."

MAZBATA CUMA GÜNÜ

Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u yarışta geride bırakarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran, mazbatasını cuma akşamı saat 18.00'de alacak.