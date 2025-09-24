CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Güzel günler gelecek

Güzel günler gelecek

Sadettin Saran, “22 sene sonra tekrar Samandıra’dayım! İnşallah çok güzel günler geçireceğiz, göreceğiz. İnşallah hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güzel günler gelecek

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti ve takımla bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Saran, şunları söyledi: "Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı, Fenerbahçe için çok iyi şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız. 22 sene sonra tekrar Samandıra'dayım! Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz, göreceğiz. İnşallah hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız. Ancak birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Gece gündüz tek işimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."

İKİ ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR

Sadettin Saran: "Çarşamba günü (bugün) iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına gideceğim inşallah. İki maçta da galibiyetle karşılaşacağız, inşallah."

KUPAYI BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ

Saran, şampiyonluğun gelmesi halinde; törene Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı da çağıracağını söyledi: "Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Bunu tüm samimiyetimle söyledim. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile beraber kupayı kaldırırız."

HİÇBİR OYUNCUYU YEDİRMEM

Saran, İrfan Can Eğribayat'ın Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla ilgili şöyle konuştu: "İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım."

MAZBATA CUMA GÜNÜ

Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u yarışta geride bırakarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran, mazbatasını cuma akşamı saat 18.00'de alacak.

F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar!
DİĞER
Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
Daha Eski
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 00:47
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 00:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 00:47