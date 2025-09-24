Dinamo Zagreb-Fenerbahçe CANLI | Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı nasıl ve nereden izlenir? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa arenasında moral bulmak istiyor. Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de gözler hem sahaya çıkacak muhtemel 11'e hem de alınacak sonuca çevrilmiş durumda. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Nevistic; Valincic, McKenna, Dominguez, Goda; Misic, Ljubicic, Zajc; Lisica, Beljo, Hoxha

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Çağlar, Skriniar, Brown; İsmail, Fred; İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

KANARYA TURNUVAYA ETKİLİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Domenico Tedesco yönetiminde son 2 Süper Lig maçında berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmada ise kazanmayı hedefliyor. Etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başladı. Feyenoord'u saf dışı bırakırken, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu elendi. Hırvat ekibi ise Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde etti.

"BENİM İSTEDİĞİM SEVİYEDEN ÇOK ÇOK UZAKTAYIZ"

UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Şu an benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum, problem olarak söylüyorum. Çok fazla antrenman yapmak imkanımız da olmadı. Son oynadığımız maçlarda iyi bir oyun ve taktik sergileyemedik. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman bile ikili mücadelelere girmedik. Benim ve ekibin işi bu durumu çözmek. Son dönem bizler için zorlu geçti. Yapmamız gereken çok fazla işimiz ve analizlerimiz var. Oyuncularımdan nasıl bir şey ve nasıl bir atmosfer istediğimizi yönelik onlara dürüst oluyoruz. Adımlar atmamız gerekiyor bu şekilde oynayamayız. İstediğimiz gibi oynayabilmek için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

"HIRVATİSTAN'IN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Dinamo Zagreb hakkında ise Milan Skriniar, "Bennacer'i Seria A'dan, Miha'yı da Fenerbahçe'den tanıyorum. Diğer oyuncularla da daha önce karşılaştım mı tam olarak emin değilim ama Dinamo'yu takım olarak hem Brozovic hem de Livakovic'ten biliyorum. Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma kendi taraftarlarımızdan alışkınız. Güzel bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

TALISCA CEZALI

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Talisca, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

AVRUPA KUPALARINDA 291. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet elde ederken, 62 maçta beraberlik, 114 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde de 412 gol gördü.

KUPA 2'DE 149. MÜCADELE

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 149. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 148 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 208 gole imza atan Fenerbahçe, filelerinde 187 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."

DINAMO ZAGREB İLE FENERBAHÇE ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibine deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, sahasında ise golsüz berabere kaldı.

MIHA ZAJC HIRVATİSTAN EKİBİNDE YER ALIYOR

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinin kadrosunda bulunuyor. Ağustos ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Zajc, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Zajc, Zagreb'de bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.

DINAMO ZAGREB LİGİNDE LİDER

Mavi-beyazlılar, 2 Ağustos'ta başlayan Hırvatistan Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Zagreb ekibi, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ile Erwan Finjean yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Fransız Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e, AVAR'da ise Nicolas Rainville eşlik edecek.