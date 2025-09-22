CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe UEFA'dan Marco Asensio paylaşımı

UEFA'dan Marco Asensio paylaşımı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü Kasımpaşa karşısında attı. UEFA İspanyol yıldızın gol sevincini resmi hesabı üzerinden paylaştı. işte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 16:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan Marco Asensio paylaşımı

Fenerbahçe'nin PSG'den 7.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı attı.

İlk kez ilk 11 başlayan Asensio, sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynadığı maçta 3. dakikada golünü attı. Berabere biten maçta Fenerbahçe'nin tek golü İspanyol yıldızdan geldi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından 29 yaşındaki oyuncunun gol sevincini ''Marco Asensio'nun Fenerbahçe'deki ilk golü'' notu ile paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi...
DİĞER
Aziz Yıldırım’ın 2018’de söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç sözleri yeniden gündeme oturdu
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama!
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Zagreb maçı hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Zagreb maçı hazırlıkları başladı! 15:55
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi! Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi! 15:40
Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 15:29
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 15:16
G.Saray-Konyaspor maçı öncesi son notlar! G.Saray-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 14:50
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 14:47
Daha Eski
Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? 14:45
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 14:35
Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? 14:27
26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu özellikleri nelerdir? 26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu özellikleri nelerdir? 14:13
Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... 13:38
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? 13:15