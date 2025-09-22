UEFA'dan Marco Asensio paylaşımı

Fenerbahçe'nin PSG'den 7.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı attı.
İlk kez ilk 11 başlayan Asensio, sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynadığı maçta 3. dakikada golünü attı. Berabere biten maçta Fenerbahçe'nin tek golü İspanyol yıldızdan geldi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından 29 yaşındaki oyuncunun gol sevincini ''Marco Asensio'nun Fenerbahçe'deki ilk golü'' notu ile paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Marco Asensio's first Fenerbahçe goal ⚽️✅#UEL pic.twitter.com/mVXViDeKCI— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 22, 2025