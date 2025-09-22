Fenerbahçe ve Galatasaray teklif götürmüştü! Andriy Lunin teklifleri neden reddetti?

Yaz döneminde kaleci transferinde sık sık karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, Real Madrid'in Ukraynalı eldiveni Andriy Lunin'e de teklif götürmüşlerdi. 26 yaşındaki file bekçisinin ezeli rakipleri reddetme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB GS spor haberleri
Yaz transfer döneminde kaleci arayışını sürdüren Fenerbahçe, sezona İrfan Can Eğribayat ile başlamış, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Manchester City'de forma giyen Ederson'u 11 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Yaz transfer döneminde kaleci arayışında olan bir başka ekip ise Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır 27.5 milyon artı bonuslar karşılığında renklerine bağlamış ve file bekçisi problemini çözmüştü.
Her iki kulübün de kaleci arayışında ilgilendiği isimlerden bir tanesi, Real Madrid kalecisi Andriy Lunin'di. Marca'nın haberine göre, iki kulüp de başkent ekibine resmi teklifte bulundu.
Lunin ile ilgilenen bir başka kulübün ise La Liga ekiplerinden Real Oviedo olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki oyuncunun, yaz ayrlarında takımdan ayrılması için teklifler almasına ve Courtois'nın da yerinin garanti olduğunu bilmesine rağmen Real Madrid'de kalmaya karar verdiği öğrenildi.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...