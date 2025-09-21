Kasımpaşa-Fenerbahçe MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan İstanbul'da yaşanıyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Hafta içi oynanan erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, puan kaybını telafi ederek yeniden şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak istiyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Kasımpaşa ise taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talisca

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 21 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Kasımpaşa ile oynanacak ligin 6. haftasında hata yapmadan puan farkını kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü ile galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 111 gol gönderirken, Kasımpaşa da 39 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimi sezon 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN KASIMPAŞA'YA ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 10'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 21 Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1'lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

SARI-LACİVERTLİLER KASIMPAŞA'DA GOL YEMİYOR

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'da oynadığı müsabakalarda başarılı savunması dikkat çekiyor. Kanarya, 1'i Türkiye Kupası, 5'i ligde olmak üzere son rakibinin sahasında 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. Bu süreçte oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, 18 kez gol sevinci yaşarken, ev sahibi 1 gol atabildi.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mehmet Kısal yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapıyor.