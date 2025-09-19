Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Fenerbahçe'den ayrılığı ve ardından Benfica'ya imzası ile gündeme bomba gibi düşen Jose Mourinho, Portekiz'deki mesaisine hızlı başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica yönetimine o ismi vererek transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'ndan yediği gol neticesinde Benfica'ya elenmesi ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi hayallerini rafa kaldırmıştı. Bu mağlubiyet, Jose Mourinho ve sarı lacivertli yönetim arasında gerilmiş olan ipleri koparan gelişme, bardağı taşıran son damla oldu.
Fenerbahçe'den kovulan ve böylelikle tazminat satrancını kazanan Mourinho, bir sonraki hamlesi ile herkesi şoka sokmuştu.
Benfica'ya iki yıllık imza atan 62 yaşındaki çalıştırıcı, ardından yaptığı açıklamalar ile doğrudan eski takımı Fenerbahçe'yi hedef almıştı.
