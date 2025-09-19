CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Fenerbahçe'den ayrılığı ve ardından Benfica'ya imzası ile gündeme bomba gibi düşen Jose Mourinho, Portekiz'deki mesaisine hızlı başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica yönetimine o ismi vererek transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 14:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'ndan yediği gol neticesinde Benfica'ya elenmesi ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi hayallerini rafa kaldırmıştı. Bu mağlubiyet, Jose Mourinho ve sarı lacivertli yönetim arasında gerilmiş olan ipleri koparan gelişme, bardağı taşıran son damla oldu.

Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Fenerbahçe'den kovulan ve böylelikle tazminat satrancını kazanan Mourinho, bir sonraki hamlesi ile herkesi şoka sokmuştu.

Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Benfica'ya iki yıllık imza atan 62 yaşındaki çalıştırıcı, ardından yaptığı açıklamalar ile doğrudan eski takımı Fenerbahçe'yi hedef almıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Bütün bu gelişmeler çok kısa bir sürede yaşanırken Mourinho'nun Benfica yönetiminden ayağının tozuyla talep ettiği transfer ortaya çıktı.

Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fichajes'ten derlediği habere göre Mou, Lizbon ekibinin kanatlarını güçlendirmek üzere harekete geçti.

Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Mourinho'nun ara transfer döneminde kadroya katılmasını istediği ismin ise Real Madrid'den olduğu aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Bu isim 30 yaşındaki Fransız sol bek Ferland Mendy...

Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Benfica'nın Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Ocak ayında oyuncu için 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazır olduğu bildirildi.

Jose Mourinho ayağının tozuyla o transferi istedi! Benfica yönetimine verdiği isim...

Mendy, teknik direktör Xabi Alonso'nun planlarında yer almadığı için bu rakamın İspanyol devi için ikna edici olabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi!
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
Almanya basını Galatasaray’ın 5-1’lik yenilgisini konuşuyor! "Zayıflığından acımasızca yararlandılar"
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 14:39
Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... 14:34
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! 13:59
Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek 13:47
Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... 13:39
"Çok büyük hedefler koyduk" "Çok büyük hedefler koyduk" 13:32
Daha Eski
Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13:04
Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! 12:57
Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı 12:53
Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? 12:34
İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! 12:13
Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? 11:41