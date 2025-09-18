F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, Alanyaspor karşısında kötü bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. Pozisyonlar bulduklarını ancak başarılı olamadıklarını belirten Tedesco şöyle konuştu: "Bugün kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik, topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. 1-0'dan sonra bütün her şey yok oldu. Özgüvenle alakalı bir şey. Fırsat yarattık ama gol atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik.

ENGEL OLMALIYDIK

Aslında kötü değil, riskli oynadık. Biz hep atak yapmak istiyoruz, düşüncemiz bu. Son 2 maçta çok pozisyona girdik ama bunu yaparken kontrolü kaybetmemek, top kaybında baskıyı iyi yapmak gerekiyor. Ne zaman orta yapmamız, şut atmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Rakip çok fazla kontratak imkanı buldu, bunları engellemeliydik. Saha içinde o kafayı kaybetmemek gerekiyor. Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır."

Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 sezondur ilk 5 haftanın en az 10 ikisinde puan kaybı yaşıyor.