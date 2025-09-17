CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nelson Semedo: Bu tip goller yememeliydik!

Nelson Semedo: Bu tip goller yememeliydik!

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, sarı lacivertlilerin 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 22:30
Nelson Semedo: Bu tip goller yememeliydik!

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı iyi değildik, daha iyi olabilirdik. Kendi evimizde ve taraftarlarımı önünde oynuyoruz. Daha iyisini yapmalıydık. Bu tip goller yememeliydik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik.

İkinci yarı daha iyiydik ama sonuç adil değil! Çok daha iyisini yapmalıyız! 2-1 öndeyken baskı anlamında daha iyisini yapabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları atmamız lazım! Futbol bu! Rakip çok pozisyona girmeden iki gol attı. Bahsettiğim detayları düzeltmemiz gerek."

