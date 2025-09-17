Mert Hakan Yandaş: Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 2-2'lik Alanyaspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün aldığımız sonuçtan ötürü utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyon için penaltı vermeyen hakem de umarım utanıyordur. İçeride konuştuk. Daha fazla mücadele edip, ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edip, devam edeceğiz. Islıklanan oyuncu sadece o oyuncu değil, tüm takım bundan etkileniyoruz. Haklılar, taraftar haklı. Bu işi biz buraya getirdik, buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar bekleyip bu açıklama için buraya geldik. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak olan biziz."