CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!

Mert Hakan Yandaş: Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!

Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 2-2'lik Alanyaspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 00:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mert Hakan Yandaş: Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 2-2'lik Alanyaspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün aldığımız sonuçtan ötürü utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyon için penaltı vermeyen hakem de umarım utanıyordur. İçeride konuştuk. Daha fazla mücadele edip, ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edip, devam edeceğiz. Islıklanan oyuncu sadece o oyuncu değil, tüm takım bundan etkileniyoruz. Haklılar, taraftar haklı. Bu işi biz buraya getirdik, buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar bekleyip bu açıklama için buraya geldik. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak olan biziz."

Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
DİĞER
Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı! "Fotoğraf çektirmek için..."
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!" "Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!" 00:17
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 00:13
Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi! Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi! 00:11
Liverpool 90+2'de kazandı! Liverpool 90+2'de kazandı! 00:08
PSG Devler Ligi'ne farklı başladı! PSG Devler Ligi'ne farklı başladı! 00:01
4 gollü maçta kazanan yok! 4 gollü maçta kazanan yok! 23:43
Daha Eski
Yunanistan'da gol sesi çıkmadı! Yunanistan'da gol sesi çıkmadı! 23:36
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 23:30
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:53
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 22:52
Cenk Tosun'dan penaltı açıklaması! Cenk Tosun'dan penaltı açıklaması! 22:38
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 22:35