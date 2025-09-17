Beni Mourinho ikna etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, TNT Sports Mexico'ya konuştu. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli kulübe gelmesindeki en büyük etkenin Mourinho olduğunu söyledi. Alvarez, "Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü. Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı" dedi.