CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco Trabzonspor maçı öncesi konuştu

Tedesco Trabzonspor maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Tedesco açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Trabzonspor maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bence olayları geldiği gibi karşılamamız gerekiyor. Başlangıç için iyi bir maç. Önemli bir maç. Pozitif duygulara sahibim ve maçı oynamak için sabırsızlanıyorum.

Son sorunuzun cevabını maç başlayınca göreceksiniz. [Syzmanski'nin maç içindeki rolü] Kendimize odaklandık biz daha çok. Daha çok ana odağımız buydu maça hazırlanırken. Güçlü bir takımız, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Trabzonspor, direkt oynamayı seven, forvetlerine dikey paslar atan bir takım, ligin başında maçlarını kazandılar ama bizler kendi oyuncularımıza bakacağız.

Derbide 11'ler açıklandı
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
DİĞER
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İtalyanlar bonservisini duyurdu...
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Marino'da zafer M. Marquez'in! San Marino'da zafer M. Marquez'in! 17:14
Büşra Işıldar dünya ikincisi! Büşra Işıldar dünya ikincisi! 16:45
Ayhancan Güven 7. oldu Ayhancan Güven 7. oldu 16:30
UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! 16:13
Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! 16:10
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! 15:51
Daha Eski
Torino tek attı 3 aldı! Torino tek attı 3 aldı! 15:29
Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! 14:40
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 14:32
Arda Güler'e dünya basınından övgü! Arda Güler'e dünya basınından övgü! 14:23
Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... 14:10
Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? 13:35