Tedesco Trabzonspor maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bence olayları geldiği gibi karşılamamız gerekiyor. Başlangıç için iyi bir maç. Önemli bir maç. Pozitif duygulara sahibim ve maçı oynamak için sabırsızlanıyorum.

Son sorunuzun cevabını maç başlayınca göreceksiniz. [Syzmanski'nin maç içindeki rolü] Kendimize odaklandık biz daha çok. Daha çok ana odağımız buydu maça hazırlanırken. Güçlü bir takımız, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Trabzonspor, direkt oynamayı seven, forvetlerine dikey paslar atan bir takım, ligin başında maçlarını kazandılar ama bizler kendi oyuncularımıza bakacağız.