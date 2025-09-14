CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası açıklama

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçının ardından yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte Belgü'nün sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 22:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM TARAF DEĞİŞTİRDİ"

Belgü, maçtaki yönetimi eleştirerek, "Önemli konulardan biri, çok ilginç bir şekilde hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu, tarafsızlığını yitirmesi oldu. Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra etkilendiklerini düşünüyorum." dedi.

"NET GOLÜMÜZ VERİLMEDİ"

Pozisyonlara dikkat çeken Belgü, "Bizim çok net bir golümüz verilmedi. Bununla ilgili fazla konuşacak değiliz. Benim gördüğüm kadarıyla, Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Zaten biz hep rakip yarı sahada oynadık. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti, tartışmaya açık ama VAR hakemleri görememişler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN SARI KARTLARI VERİLMİYOR"

Hakem kararlarına ilişkin başka bir iddiada bulunan yöneticinin sözleri dikkat çekti:

"Galatasaray'ın sarı kartları verilmiyor. Rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. İki senedir gündeme getiriyoruz. Bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor. Federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz."

Türkiye-Almanya | CANLI
Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri
DİĞER
Trabzonspor'dan Ozan Ergün'e büyük tepki! Savic de maç sonu sert konuştu.
Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI
Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik
Fatih Tekke:Müsade edilmedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri 22:17
Okay Yokuşlu'dan maç sonu özür paylaşımı Okay Yokuşlu'dan maç sonu özür paylaşımı 22:06
Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik 21:43
Fatih Tekke:Müsade edilmedi Fatih Tekke:Müsade edilmedi 21:42
Ertuğrul Doğan: Sahadan çekilmeyi düşündük Ertuğrul Doğan: Sahadan çekilmeyi düşündük 21:40
Savic'ten maç sonu flaş tepki! Savic'ten maç sonu flaş tepki! 21:31
Daha Eski
Ernest Muçi:10 kişi mücadele etmek... Ernest Muçi:10 kişi mücadele etmek... 21:31
Kerem'den F.Bahçe forması ile ilk maç sözleri! Kerem'den F.Bahçe forması ile ilk maç sözleri! 21:24
Gaziantep evinde 3 puanı kaptı! Gaziantep evinde 3 puanı kaptı! 20:59
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! 20:35
Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! 20:33
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 20:22