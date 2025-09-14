Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM TARAF DEĞİŞTİRDİ"

Belgü, maçtaki yönetimi eleştirerek, "Önemli konulardan biri, çok ilginç bir şekilde hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu, tarafsızlığını yitirmesi oldu. Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra etkilendiklerini düşünüyorum." dedi.

"NET GOLÜMÜZ VERİLMEDİ"

Pozisyonlara dikkat çeken Belgü, "Bizim çok net bir golümüz verilmedi. Bununla ilgili fazla konuşacak değiliz. Benim gördüğüm kadarıyla, Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Zaten biz hep rakip yarı sahada oynadık. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti, tartışmaya açık ama VAR hakemleri görememişler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN SARI KARTLARI VERİLMİYOR"

Hakem kararlarına ilişkin başka bir iddiada bulunan yöneticinin sözleri dikkat çekti:

"Galatasaray'ın sarı kartları verilmiyor. Rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. İki senedir gündeme getiriyoruz. Bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor. Federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz."