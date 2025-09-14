Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ARCHIE BROWN'UN AÇIKLAMALARI

"Takım olarak iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da mücadele gücü yüksekti. Onlar topun arkasında kaldı ve defans yaptı. Maçın genel kısmını domine ettik. Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olabilir."

"Kerem Aktürkoğlu'nun kalitesini biliyoruz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Takımla birkaç antrenman yaptı ama sahip olduğu doğal yetenekle iyi maç çıkardı. İyi bir takıma ve teknik adama sahibiz. Oynayacağımız maçlar için heyecanlıyım."