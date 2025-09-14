CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 22:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ARCHIE BROWN'UN AÇIKLAMALARI

"Takım olarak iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da mücadele gücü yüksekti. Onlar topun arkasında kaldı ve defans yaptı. Maçın genel kısmını domine ettik. Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olabilir."

"Kerem Aktürkoğlu'nun kalitesini biliyoruz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Takımla birkaç antrenman yaptı ama sahip olduğu doğal yetenekle iyi maç çıkardı. İyi bir takıma ve teknik adama sahibiz. Oynayacağımız maçlar için heyecanlıyım."

Türkiye-Almanya | CANLI
Hulusi Belgü: Net golümüz verilmedi
DİĞER
​Minik adam büyüdü: yakışıklılığıyla göz kamaştırıyor! Cenk Torun’dan oğluna duygusal doğum günü mesajı...
Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI
Okay Yokuşlu'dan maç sonu özür paylaşımı
Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hulusi Belgü: Net golümüz verilmedi Hulusi Belgü: Net golümüz verilmedi 22:30
Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri 22:17
Okay Yokuşlu'dan maç sonu özür paylaşımı Okay Yokuşlu'dan maç sonu özür paylaşımı 22:06
Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik 21:43
Fatih Tekke:Müsade edilmedi Fatih Tekke:Müsade edilmedi 21:42
Ertuğrul Doğan: Sahadan çekilmeyi düşündük Ertuğrul Doğan: Sahadan çekilmeyi düşündük 21:40
Daha Eski
Savic'ten maç sonu flaş tepki! Savic'ten maç sonu flaş tepki! 21:31
Ernest Muçi:10 kişi mücadele etmek... Ernest Muçi:10 kişi mücadele etmek... 21:31
Kerem'den F.Bahçe forması ile ilk maç sözleri! Kerem'den F.Bahçe forması ile ilk maç sözleri! 21:24
Gaziantep evinde 3 puanı kaptı! Gaziantep evinde 3 puanı kaptı! 20:59
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! 20:35
Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! 20:33