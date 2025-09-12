Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."