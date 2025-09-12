CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son gününe girilirken gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Fenerbahçe'de orta saha transferinde son bir hamle bekleniyor.

Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."

Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Sarı-lacivertliler, Real Madrid'den 29 yaşındaki İspanyol yıldız Dani Ceballos'u takip ediyor.

Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Ceballos'un R.Madrid ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.

Fenerbahçe'nin son gün bombası Real Madrid'den! Bu transfer çok konuşulur

Sarı-lacivertli yönetimin İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

G.Saray'dan Loyola için yeni teklif!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
DİĞER
Müge Anlı birinciliği bırakmıyor!
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı 00:10
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 00:10
Daha Eski
Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri 00:10
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:10
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 00:10
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 00:10
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 00:10
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! 00:10