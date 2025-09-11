Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, basın toplantısı düzenledi. Başkan Adayı Saran, "Önümüzdeki kongre, sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için çok stratejik bir karar. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1.5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse, yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net, futbolda şampiyonluk" ifadelerini kullandı. Başkan adaylığıyla ilgili önünde engel bulunmadığını belirten Saran, "FIFA'yla konuştuk. FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen çok az kişi vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bizim devir işlemimizi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok" diye ekledi.

EL ELE ÇALIŞACAĞIZ

Sadettin Saran seçilmeleri halinde teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini belirtip, "Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Biz onunla el ele çalışacağız ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" dedi.