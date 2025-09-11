CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hedefimiz şampiyonluk

Hedefimiz şampiyonluk

Başkan Adayı Sadettin Saran, “Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net, futbolda şampiyonluk. Şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım” diye konuştu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, basın toplantısı düzenledi. Başkan Adayı Saran, "Önümüzdeki kongre, sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için çok stratejik bir karar. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1.5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse, yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net, futbolda şampiyonluk" ifadelerini kullandı. Başkan adaylığıyla ilgili önünde engel bulunmadığını belirten Saran, "FIFA'yla konuştuk. FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen çok az kişi vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bizim devir işlemimizi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok" diye ekledi.

EL ELE ÇALIŞACAĞIZ

Sadettin Saran seçilmeleri halinde teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini belirtip, "Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Biz onunla el ele çalışacağız ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" dedi.

F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
G.Saray'ın yeni Mertens'i Stroeykens!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de Azil intikam için İstanbul’a gelir
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
G.Saray'da flaş gelişme! Yunus Akgün...
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Daha Eski
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 00:16
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 00:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 00:16