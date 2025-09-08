Fenerbahçe'de Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği konuşulurken konu ile ilgili açıklamayı sarı lacivertlilerin sportif direktörü Devin Özek yaptı.

Alman basınına konuşan Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti. Birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

Bild'de yer alan haberde ayrıca Fenerbahçe'nin transfer döneminde imza attığı başarılı işlerde Devin Özek'in önemli bir rol oynadığı vurgulandı.