Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine kimin geleceği merak konusu iken sarı lacivertlilerin sportif direktörü Devin Özek, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 23:03
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği konuşulurken konu ile ilgili açıklamayı sarı lacivertlilerin sportif direktörü Devin Özek yaptı.

Alman basınına konuşan Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti. Birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

Bild'de yer alan haberde ayrıca Fenerbahçe'nin transfer döneminde imza attığı başarılı işlerde Devin Özek'in önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

