Asensio hırs küpü

Trabzonspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'nin Manchester City'den renklerine bağladığı Ederson takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.