Haberler Fenerbahçe Asensio hırs küpü

Asensio hırs küpü

Fenerbahçe’nin PSG’den renklerine kattığı Marco Asensio antrenman eksiğini kapamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İdmanda oyuncuların hırslı ve neşeli oldukları gözlendi. Kaleci Ederson ise yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Asensio hırs küpü

Trabzonspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'nin Manchester City'den renklerine bağladığı Ederson takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

