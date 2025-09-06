CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!

Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!

Son dakika spor haberleri: Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündeme Zidane geldi. Sarı lacivertlilerin, Fransız efsane ile yaptığı görüşmenin ardından ön anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!

Mourinho ile yollarını ayıran, milli arada yeni hocasını belirlemek isteyen Fenerbahçe, tüm dünyada gündem olmaya hazırlanıyor. Ederson, Asensio ve Kerem transferlerini yaparak kadro değerini daha da artıran sarı-lacivertliler, takımın başına yeşil sahaların efsanesi Zinedine Zidane'ı getirmek için düğmeye bastı. Sabah'ta yer alan habere göre kesinlikle yabancı bir hocadan yana olduğunu belirten Başkan Ali Koç'un, yıldızlar karması takımı, üstünde tartışma olmayacak bir isme emanet etmeyi istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!

MAAŞ VE SÖZLEŞME DETAYLARI ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile temasa geçerek durumları hakkında sunum yaparken bu adaylardan Spalletti'nin ailesiyle vakit geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği kaydedildi. Bu gelişmeler sonrası hızını artıran yönetim, sürpriz bir adım atarak Zinedine Zidane ile masaya oturdu. Fransız çalıştırıcının teklife olumlu yanıt verdiği ve taraflar arasında ön anlaşma sağlandığı öğrenildi. Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.


Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!

100 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Teknik adamlık kariyerine Real Madrid Castilla'da başlayan Zizou lakaplı Zidane, Ocak 2016'da Rafael Benitez'in ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına geçti. Haziran 2018'e kadar görev yaptığı eflatun-beyazlılarda 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Mart 2019'da Madrid'de yeniden koltuğa oturan Cezayir asıllı Fransız hoca, Haziran 2021'de yollarını ayırdı. İkinci döneminde ise 1 La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti. Zidane, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den 1 yıl için 100 milyon Euro'luk cazip teklifi reddetmişti. n 2012 senesinde kapanma ile karşı karşıya kalan Rodez Aveyron takımının yatırımcısı durumunda. Takım şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele ediyor.

Hakan'dan Inter'e büyük rest! G.Saray için...
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer!
