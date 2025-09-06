Bissouma iddiası

Transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de yayın yapan Daily Mail, sarı-lacivertlilerin Yves Bissouma ile ilgilendiğini yazdı. Fenerbahçe'nin Türkiye'de transfer dönemi kapanmadan Malili orta sahayı kadrosuna katabileceği öne sürüldü. Ancak şu anda Bissouma'nın sakatlığının olduğu ve Fenerbahçe'nin bu durumundan çekindiği kaydedildi.
Transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de yayın yapan Daily Mail, sarı-lacivertlilerin Yves Bissouma ile ilgilendiğini yazdı. Fenerbahçe'nin Türkiye'de transfer dönemi kapanmadan Malili orta sahayı kadrosuna katabileceği öne sürüldü. Ancak şu anda Bissouma'nın sakatlığının olduğu ve Fenerbahçe'nin bu durumundan çekindiği kaydedildi.