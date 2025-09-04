CANLI SKOR ANA SAYFA
Silva hamlesi

Silva hamlesi

Fenerbahçe, Sporting’e transferi son anlarda iptal olan kanat oyuncusu Jota Silva için harekete geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Silva hamlesi

Fenerbahçe, fırsat transferi de kovalıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta oynayan Portekizli Jota Silva'nın Sporting Lizbon'a transferi önceki gün evraklarının yetişmemesi nedeniyle iptal oldu. Kanat bölgesine alternatif isim arayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Portekizli kanat, hem sağ hem de sol açıkta görev alabiliyor.

38

Geçen sezon başında Portekiz'de Vitoria'dan gelen tecrübeli yıldız, 38 maçta 5 gol, 3 asist yaparken, bu sezon ise 1 maçta görev aldı.

