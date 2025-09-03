Kaleye dev marka

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe kaleci transferinde dev bir isimle sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Ederson'u 11 milyon euro bonservis bedeli artı 2 milyon euro bonus karşılığında transfer etti. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci daha sonra kulüp binasında 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

2017'den bu yana Manchester City'de oynayan dünyaca ünlü eldiven için İngiliz kulübü de açıklama yayınlayarak transferi onayladı.

Dünyanın önde gelen kalecileri arasında olan Ederson, M.City'de 8 senede 17 kupa kazandı.

Manchester City formasıyla 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 Community Shield kazandı. Premier Lig devinde 372 maça çıkan Ederson, kulüp tarihinin en fazla forma giyen ve en fazla kupa kazanan kalecilerinden biri oldu. Brezilyalı eldiven Avrupa'da da en çok kupa kazanan isimlerden.

ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Ederson, FB TV'ye konuştu. Ederson, "Çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim.

Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak.

Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım.

Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum.

Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak" dedi. Transfer görüşmelerini anlatan Brezilyalı eldiven, "Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler gerekse proje etkileyiciydi.

Burada çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda tanıdığım arkadaşlarım var" diye belirtti.

İSTANBUL'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Ederson, 2023 yılında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluk yaşadı.

Manchester City'nin Inter'i 1-0 yendiği finalde 90 dakika sahada kalan Brezilyalı kaleci, müthiş kurtarışlarıyla geceye damgasını vurdu.

MANCHESTER CITY'DEN VEDA

Fenerbahçe'nin Ederson'u transfer etmesinin ardından M.City'den özel bir video yayınladı. Brezilyalı kalecinin İngiliz kulübündeki başarıları, oynadığı maçlar ve özel görüntüleri paylaşıldı. Videonun sonunda da Ederson için bir teşekkür mesajı gösterildi.

PEP'IN FAVORİSİ OLDU

Manchester City'de Pep Guardiola ile çalışan Ederson, son derece başarılı bir grafik çizdi. Guardiola'nın her fırsatta övgülerde bulunduğu Brezilyalı eldiven, jenerasyonunun en iyileri arasına girdi. Pep Guardiola, "Dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Harika bir sol ayağı var. Mükemmel bir insan ve arkadaş" ifadelerini kullandı.

KALEDE İKİNCİ SAMBACI

Sarı-lacivertli takımın 31. Brezilyalı futbolcusu Ederson oldu. 32 yaşındaki eldiven bu ülkeden alınan ikinci kaleci olarak kayıtlara geçti. Unutulmaz birçok futbolcusunu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 10 yıl aranın ardından bu ülkeden bir kaleci transferi yaptı. Daha önce 2015'te Fabiano kaleye geçmişti.