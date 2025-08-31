Favori Schmidt

CANLI SKOR ANA SAYFA
Teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son veren Fenerbahçe yönetimi hoca arayışlarına hız verdi. Roger Schmidt ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu 1 gün sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Milli ara öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Roger Schmidt oldu. İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin Alman teknik adamla görüşmelere başladığını ileri sürdü.

PORTEKİZ'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Son olarak Benfica'da görev yapan 58 yaşındaki teknik adam geçen yıl Portekiz ekibinden ayrılmıştı. 1 yıldır boşta olan Roger Schmidt, 2023 yılında Benfica'yı mutlu sona ulaştırmış ve Portekiz Ligi'nde şampiyon olan ilk Alman teknik adam unvanını almıştı. Kırmızı-beyazlı takımda 115 karşılaşmada görev yapan deneyimli çalıştırıcı, yakaladığı 2.26 puan ortalamasıyla dikkat çekmişti.

7 KUPASI VAR

Roger Schmidt kariyerinde çalıştırdığı takımlara toplam 7 kupa kazandırdı. 2013/14 sezonunda Salzburg'ta hem şampiyonluk hem de Avusturya Kupası'nı kaldıran Alman hoca, 2017/18'te Beijing Guoan'ın başında Çin Kupası'nı aldı. 2021/22 sezonunda PSV Eindhoven'a Hollanda Kupası ve Süper Kupa zaferini yaşatan tecrübeli hoca, Benfica'da kariyerinin zirvesine çıktı. Portekiz devinde 2022/23'te Portekiz Ligi şampiyonluğu ve 2023/24'te Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

