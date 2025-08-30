HaberlerFenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? 2 yerli ve 2 yabancı aday gündemde
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminin sona ermesinin ardından yerine gelecek teknik direktör merak ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda 2 yerli ve 2 yabancı ismi gündeme aldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe teknik direktörlüğü için gündeme gelen o adaylar... (FB SPOR HABERİ)
2 Haziran 2024'te büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, 29 Ağustos Cuma günü kovuldu. Portekizli çalıştırıcının gönderilmesinin ana nedeni; Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya elenilmesi ve yaptığı sert açıklamalar.
Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'ya bu ayrılık sonrasında 15 milyon euro tazminat ödeyecek. Sarı- lacivertlilerin başında 15 ay kalan ve bu süreçte 62 resmi maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.
2 YERLİ, 2 YABANCI
Mourinho'nun ayrılığı sonrasında ise teknik adam isimleri belirmeye başladı. Yönetimden bazı kişilerin İsmail Kartal'ı istediği vurgulandı. Kartal'ın dışında gündeme gelen diğer isimler ise; Abdullah Avcı, Roger Schmidt ve Edin Terzic.
Schmidt ve Terzic ismini futbol direktörü Devin Özek'in önerdiği öğrenilirken, yönetim kurulu üyeleri ise; yerli bir ismin takımın başına getirilmesini istiyor. Fenerbahçe Yönetimi kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklayacak.