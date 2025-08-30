Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? 2 yerli ve 2 yabancı aday gündemde

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminin sona ermesinin ardından yerine gelecek teknik direktör merak ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda 2 yerli ve 2 yabancı ismi gündeme aldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe teknik direktörlüğü için gündeme gelen o adaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
2 Haziran 2024'te büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, 29 Ağustos Cuma günü kovuldu. Portekizli çalıştırıcının gönderilmesinin ana nedeni; Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya elenilmesi ve yaptığı sert açıklamalar.

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'ya bu ayrılık sonrasında 15 milyon euro tazminat ödeyecek. Sarı- lacivertlilerin başında 15 ay kalan ve bu süreçte 62 resmi maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.

2 YERLİ, 2 YABANCI

Mourinho'nun ayrılığı sonrasında ise teknik adam isimleri belirmeye başladı. Yönetimden bazı kişilerin İsmail Kartal'ı istediği vurgulandı. Kartal'ın dışında gündeme gelen diğer isimler ise; Abdullah Avcı, Roger Schmidt ve Edin Terzic.

Schmidt ve Terzic ismini futbol direktörü Devin Özek'in önerdiği öğrenilirken, yönetim kurulu üyeleri ise; yerli bir ismin takımın başına getirilmesini istiyor. Fenerbahçe Yönetimi kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklayacak.

Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
Diego Carlos'un iki talibi daha var!
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Aslan'ın 1 numarası Belçika'dan!
Beşiktaş'tan kanada sürpriz hamle!
