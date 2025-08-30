Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? 2 yerli ve 2 yabancı aday gündemde

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2 Haziran 2024'te büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, 29 Ağustos Cuma günü kovuldu. Portekizli çalıştırıcının gönderilmesinin ana nedeni; Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya elenilmesi ve yaptığı sert açıklamalar.