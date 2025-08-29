CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA! F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı!

SON DAKİKA! F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 10:37 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 11:13
SON DAKİKA! F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde son olarak Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam
