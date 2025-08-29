SON DAKİKA! F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde son olarak Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü