SON DAKİKA! F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
