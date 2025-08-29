Fenerbahçe Jose Mourinho'ya ne kadar tazminat ödeyecek? İşte o dev rakam

Kanarya'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kamuoyunun Bilgisine, Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü" sözleri yer aldı.