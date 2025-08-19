CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan flaş açıklama: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan flaş açıklama: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Dış basına konuşan Portekizli çalıştırıcı, transfer dönemi ile ilgili değerlendirmeler yaparken sarı lacivertli kulüpteki seçim sürecinin takım üzerindeki etkilerinden de bahsetti. İşte o sözler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 12:19
FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan flaş açıklama: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin yeni sezonu hakkında konuştu.

HANGİ BREZİLYALI OYUNCUYLA ÇALIŞMAK İSTERSİNİZ?

HANGİ BREZİLYALI OYUNCUYLA ÇALIŞMAK İSTERSİNİZ?

"Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim ama Brezilya'da hâlâ takip ettiğim potansiyelli genç oyuncular var. Tabii ki isim vermeyeceğim; çünkü isim verirsem ertesi gün haber çıkar ve menajerler, yapmakta kötü oldukları şeyi, hemen hikayeler uydurmaya başlarlar. Ama evet, Brezilya'da hâlâ genç yetenekler var."

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF...

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF...

"Doğrudan olmadı. Dolaylı çok şey duydum ama ilgilenmedim. Benim için ilk milli takım deneyimi Portekiz olmalı. Başka bir ülkeyi çalıştırmamı ülkem kabul etmez."

NEYMAR VE FENERBAHÇE

NEYMAR VE FENERBAHÇE

"Bu transfer gündemimizde hiçbir zaman olmadı. O istediği yeri seçebilir. Avrupa'da en büyük kupaları kazandı. Suudi Arabistan'da aldığı paranın kaç sıfır olduğunu bile düşünmeye gerek yok. Şimdi Brezilya'da, Dünya Kupası öncesi kendi mutluluğuna odaklanıyor."

SEÇİM DÖNEMİ BENİ ÇOK ZORLUYOR

SEÇİM DÖNEMİ BENİ ÇOK ZORLUYOR

Jose Mourinho, "Sizi en çok zorlayan unsurlar neler? sorusuna "Seçim dönemi, ayrılan oyuncular, zor fikstür. Ama ben zaten kolay işlerden hoşlanmam." cevabını verdi.

"BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN UZAK KALAMIYORUZ"

"BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN UZAK KALAMIYORUZ"

"Hazırlık dönemi her zaman zordur. Bu kez daha da karmaşık çünkü kulübün Eylül'de başkanlık seçimleri var. Bundan uzak durmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Geçen sezondan birçok oyuncu ayrıldı, az sayıda oyuncu geldi. Kolay değil. Ama kolay olsaydı bana göre olmazdı."

"BU SEZON DAHA HAZIRLIKLIYIM"

"BU SEZON DAHA HAZIRLIKLIYIM"

"Türkiye'ye tamamen alıştım. Geçen yıl benim için hızlı bir öğrenme dönemi oldu. Şimdi Türk futbolunun mentalitesini, sistemini daha iyi biliyorum. Bu sezon daha hazırlıklıyım."

"BASKIYI SEVMEYEN FUTBOLDA OLMAMALI"

"BASKIYI SEVMEYEN FUTBOLDA OLMAMALI"

"Türkiye'de insanlar kolayca idolleştiriyor, ama aynı hızla eleştirebiliyorlar da. Bu baskıyı sevmeyen futbolda olmamalı."

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"

"İstanbul harika bir şehir. Türkiye, futbola inanılmaz tutkulu bir ülke. Aynı şehirde üç dev kulüp var. Bu tutku çok güzel ama bazen zorluklar da getiriyor."

