Ayrılık böyle geldi! İşte Fenerbahçe'de Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi. Kanarya'da bu ayrılığın ardından gelişmeler merakla takip ediliyor. Mourinho'nun bu ayrılıktan önce basın toplantısında söylemiş olduğu o sözler gündem olmuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 11:11
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar resmen ayrıldı. Portekizli teknik adamın Benfica maçı öncesinde söylediği sözler, yönetimle arasındaki ipleri koparmıştı. Portekizli teknik adamın transfer yapılmaması ve yönetimin Şampiyonlar Ligi'ni önemsemediği iddiası, kulüple arasındaki bağın kopmasına neden oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Kulübümüz için temel konu Şampiyonlar Ligi olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları dönemlerinde bir şeyler gerçekleşirdi diye düşünüyorum. Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. UEFA listesi için bu süre zarfında bir şey olup olmayacağını şu an bilmiyorum."

