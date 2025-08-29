Ayrılık böyle geldi! İşte Fenerbahçe'de Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar resmen ayrıldı. Portekizli teknik adamın Benfica maçı öncesinde söylediği sözler, yönetimle arasındaki ipleri koparmıştı. Portekizli teknik adamın transfer yapılmaması ve yönetimin Şampiyonlar Ligi'ni önemsemediği iddiası, kulüple arasındaki bağın kopmasına neden oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Kulübümüz için temel konu Şampiyonlar Ligi olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları dönemlerinde bir şeyler gerçekleşirdi diye düşünüyorum. Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. UEFA listesi için bu süre zarfında bir şey olup olmayacağını şu an bilmiyorum."