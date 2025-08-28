Daha güçlü takım kazandı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maç sonrası 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. Portekizli teknik adam, "Öncelikle daha güçlü olan tarafın kazandığını düşünüyorum. Benfica turu hak etti. İlk yarıda onlar çok iyiydi. Ritimleriyle baş edemedik. Biz de ikinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik. Rakibe sıkıntı yaşattık. Benfica tehlikeyi hissedince vakit geçirdi. Talisca ve En Nesyri'nin kafa vuruşları net pozisyonlardı. Güçlü bir takıma karşı kaybettik" diye konuştu.