Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile kozlarını paylaşacak. Kanarya bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak yıllardır süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi halinde önemli bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Portekiz ekibi Benfica ile oldukça önemli bir maça çıkacak. Kanarya 0-0'ın rövanşında rakibini mağlup ederek uzun yıllardır hasretini çektiği Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.
Kanarya için bu karşılaşma maddi açıdan da büyük önem arz ediyor. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselerek 4.29 milyon Euro'nun sahibi olmuştu.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 18.6 miluon Euro katılım parası alacak. Buradaki her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro anlamı taşıyor.
İlk 8'de yar alırsa 2 milyon Euro, 9-16 arasında bitirirse 1 milyon Euro ek gelir kazanacak. Devler Ligi'nde olmak gruplara direkt katılan ezeli rakip Galatasaray'la aynı kulvarda mücadele etmek anlamına da geliyor.