CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile kozlarını paylaşacak. Kanarya bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak yıllardır süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi halinde önemli bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Portekiz ekibi Benfica ile oldukça önemli bir maça çıkacak. Kanarya 0-0'ın rövanşında rakibini mağlup ederek uzun yıllardır hasretini çektiği Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

Kanarya için bu karşılaşma maddi açıdan da büyük önem arz ediyor. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselerek 4.29 milyon Euro'nun sahibi olmuştu.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 18.6 miluon Euro katılım parası alacak. Buradaki her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro anlamı taşıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

İlk 8'de yar alırsa 2 milyon Euro, 9-16 arasında bitirirse 1 milyon Euro ek gelir kazanacak. Devler Ligi'nde olmak gruplara direkt katılan ezeli rakip Galatasaray'la aynı kulvarda mücadele etmek anlamına da geliyor.

F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
G.Saray'da Onana iddiası!
DİĞER
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan yönetime olay transfer tepkisi! ''Ekstra çaba sarf edilmedi''
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
F.Bahçe'de ayrılık yakın! Bu hafta içinde...
F.Bahçe'de hedef Devler Ligi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ayrılık yakın! Bu hafta içinde... F.Bahçe'de ayrılık yakın! Bu hafta içinde... 09:44
Benfica-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 09:13
Başakşehir Konferans Ligi için Romanya'da! Başakşehir Konferans Ligi için Romanya'da! 09:08
Türkiye-Kanada voleybol maçı detayları! Türkiye-Kanada voleybol maçı detayları! 08:41
Bugünkü maçlar 27 Ağustos Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 27 Ağustos Çarşamba 2025 08:33
Zaniolo transferinde kriz! Zaniolo transferinde kriz! 00:24
Daha Eski
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! 00:24
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 00:24
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 00:24
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 00:24
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:24
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 00:24