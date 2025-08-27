Fenerbahçe Benfica'yı elerse paraya para demeyecek! İşte o dev gelir

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Portekiz ekibi Benfica ile oldukça önemli bir maça çıkacak. Kanarya 0-0'ın rövanşında rakibini mağlup ederek uzun yıllardır hasretini çektiği Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

Kanarya için bu karşılaşma maddi açıdan da büyük önem arz ediyor. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselerek 4.29 milyon Euro'nun sahibi olmuştu.