Benfica-Fenerbahçe maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şimdi Portekiz'de Benfica ile rövanş mücadelesine çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde zorlu deplasmana hazırlanan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak 16 yıl sonra adını gruplara yazdırmak istiyor.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica-Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başladı.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanan Benfica-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Rios, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Skriniar, Mert, Brown, Fred, Amrabat, Semedo, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

LIVAKOVIC BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı.

Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.

İLK MAÇA GÖRE KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maça göre kadroda 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Kadıköy'de oynanan müsabakada takımını sahaya çift forvet olarak süren Mourinho, Benfica deplasmanında ise Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

İstanbul'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic ve Anderson Talisca'ya formayı verdi.

ANDERSON TALISCA, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon Avrupa arenasında ilk kez 11'de boy gösterdi.

Sakatlığı sebebiyle Feyenoord ile deplasmanda oynanan maçın kadrosunda yer almayan, rövanş müsabakasında ise oyuna sonradan giren Talisca, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmaya da yedek başladı.

Ligde oynanan Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıp gol de atan Talisca, Benfica deplasmanında ise Avrupa'da ilk kez 11'de kendine yer buldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı.

Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ KAFİLEYİ UĞURLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Benfica müsabakası için Portekiz'e geldi.

Başkan Koç ve yöneticiler, takımın kamp yaptığın otelde futbolcularla bir araya gelerek maçta başarılar diledi. Ali Koç, alkışlar eşliğinde takımı stada uğurladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE

Benfica'nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.

Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı.

MAÇ ÖNCESİNDE KARTAL UÇURULDU

Benfica-Fenerbahçe maçı öncesinde Portekiz ekibinin sembolü kartal, stadyumda uçuruldu.

Kulübün maskotu Aguia Vitoria adındaki kartal, eğiticisinin kendisini serbest bırakmasıyla tribünlerin üzerinden uçarak sahaya indi.

Benfica taraftarları, kartalın uçuşuna alkışlarla eşlik etti.